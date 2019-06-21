Чепа: предварительные действия СМИ спровоцировали страсти в Тбилиси

Москва, , 12:33 — REGNUM СМИ подвигали накал провокаций в Грузии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня, об этом заявил журналистам замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа («Справедливая Россия») в ходе брифинга в Госдуме

По словам депутата, вокруг гостиницы, которую оппозиция хотела захватить, заранее стояли журналисты с камерами.

«Людей не было, а журналисты уже были на месте. Многочисленные интервью, что мы давали журналистам, дают нам возможность сказать, что все это было запланировано и предварительные действия средств массовой информации как раз поджигали вот этот накал страстей, который потом вылился», — уверен Чепа.

Беспорядки, произошедшие накануне в Тбилиси, в результате которых было прервано заседание Межпарламентской ассамблеи православия, были скоординированы из-за рубежа, уверен парламентарий.

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