Чепа: Провокаторы в Грузии говорили по-английски и постоянно докладывали

Москва, , 12:30 — REGNUM Беспорядки, произошедшие накануне в Тбилиси, в результате которых было прервано заседание Межпарламентской ассамблеи православия, были скоординированы из-за рубежа. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня, об этом заявил журналистам замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа («Справедливая Россия») в ходе брифинга в Госдуме.

«Все это координировалось откуда-то с Запада. Депутаты, которые вначале и ворвались в парламент, постоянно говорили только по-английски по телефону. Постоянно кому-то они докладывали, что там происходило. Все это говорит о том, что акции, которые произошли и которые сейчас происходят, это спланированные акции в том числе направленные и против нашей страны», — заявил Чепа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 июня, делегация депутатов во главе с председатем МАП, депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым («Справедливая Россия») в Тбилиси была вынуждена прервать заседание и покинуть вначале здание парламента, а затем и Грузию в целом. Оппозиционные депутаты сорвали проведение ассамблеи, а затем у здания парламента были организованы акции протеста.