Пятница, 21 Июня 2019 года
12:32:03 МСК

Вице-мэр Екатеринбурга подключилась к борьбе с коррупцией

Политика

Сменив ушедшего экс-главу Общественной палаты города

Екатеринбург, 21 июня 2019, 12:31 — REGNUM  Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Кузёмка вошла в городской совет по противодействию коррупции. Изменение внёс мэр города Александр Высокинский, документ опубликован на сайте горадминистрации.

Кузёмка сменила недавно ушедшего с поста главы гордскй Общественной палаты Владимира Разбойникова.

Совет продолжит возглавлять Высокинский, а его заместителями останутся первый вице-мэр Александр Ковальчик и главный кадровик мэрии Елена Хазова.

Напомним, Екатерина Кузёмка в феврале 2019 года была назначена советником мэра по взаимодействию со СМИ. В мае 2019 года она стала вице-мэром по внутренней и информационной политике.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэру Екатеринбурга всё-таки нашли заместителя по идеологии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить