Вице-мэр Екатеринбурга подключилась к борьбе с коррупцией

Екатеринбург, , 12:31 — REGNUM Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Кузёмка вошла в городской совет по противодействию коррупции. Изменение внёс мэр города Александр Высокинский, документ опубликован на сайте горадминистрации.

Кузёмка сменила недавно ушедшего с поста главы гордскй Общественной палаты Владимира Разбойникова.

Совет продолжит возглавлять Высокинский, а его заместителями останутся первый вице-мэр Александр Ковальчик и главный кадровик мэрии Елена Хазова.

Напомним, Екатерина Кузёмка в феврале 2019 года была назначена советником мэра по взаимодействию со СМИ. В мае 2019 года она стала вице-мэром по внутренней и информационной политике.

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