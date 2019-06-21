ЛАГ призывает решить территориальный спор Кении и Сомали в пользу Сомали

Могадишо, , 12:24 — REGNUM Арабский парламент, в состав которого входят члены Сомали, в четверг, 20 июня, выступил с заявлением, в котором утверждалось, что Кения составила незаконную карту, которая включает в себя захват территории Сомали, передает Daily Monitor Uganda.

В заявлении, которое было случайно обнародовано сомалийским министерством иностранных дел, говорится, что сомалийские воды являются арабскими водами, являясь общей массой вод, оккупированных 22 государствами-членами Лиги арабских государств.

«Арабский парламент призывает Кению прекратить свои действия в сомалийских территориальных водах, которые являются неотъемлемой частью арабских вод, и оставить ложные претензии на создание новой необоснованной карты, отвергая при этом свои угрозы вмешиваться во внутренние дела Сомали», — сообщает перевод коммюнике, обнародованный МИДом Сомали.

На этой неделе официальные лица Сомали протолкнули идею решения спора с Кенией через арабский парламент, на той же неделе Лига провела встречи по унификации своей стратегии по противодействию тому, что она назвала «угрозой территориальной целостности своих членов».

В подписанном в Каире в понедельник, 17 июня, документе говорилось, что он отражает серьезность действий парламента в отношении «вмешательства со стороны соседних стран».

В четверг, 20 июня, министерство иностранных дел Кении отказалось комментировать этот вопрос, и некоторые официальные лица дали знать, что ответа не будет.

Напомним, что в августе 2014 года Сомали подала на Кению в Международный суд, пытаясь изменить границу, которая в настоящее время проходит к востоку от сухопутной границы двух стран. Спор касается морского участка площадью около 100 000 квадратных километров, который, как полагают, содержит огромные залежи углеводородов. Сомали настаивает на том, что только Международный Суд должен разрешать этот вопрос, осуждая предложение Кении разрешить вопрос вне суда.