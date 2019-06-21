Танцы и песни под фонограмму? Что ждёт госансамбль в Чувашии

Чебоксары, , 12:26 — REGNUM В Чувашии сегодня, 21 июня, начинаются праздничные мероприятия, посвящённые празднованию Дня Республики, — главного национального праздника региона, который отмечается 24 июня. Праздник ещё не начался, а подготовка к нему вызвала резкую критику и сопровождается скандалами. В театре оперы и балета проходит так называемый «культурный форум», который заменил собой Чебоксарский международный экономический форум, некогда открывавший череду крупных мероприятий. Сейчас он проходит в закрыто-закулисном режиме, информации о нём нет ни в официальной афише, ни анонсов на сайтах официальных ведомств, информация ставится по факту — «нонсенс и шок», оценивают ситуацию наблюдатели. В целом об отношении чиновников к празднику может свидетельствовать афиша в честь Дня Республики: вместо российского флага первоначально красовался государственный флаг Сербии, также ошибки были сделаны в написании чувашского города Мариинский Посад.

Накануне также выяснилось, что из Москвы не мог выехать чувашский хор местной национально-культурной автономии, при этом «полпредство самоустранилось». А в Чувашии очередной «подарок» может получить Государственный ансамбль песни и танца, который в этом году отмечает 95-летие и является гордостью чувашского народа: госансамбль может окончательно остаться без оркестра народных инструментов. А затем могут активно взяться и за хор, который тоже переживает не лучшие времена и его могут «дооптимизировать» до горстки солистов. За оркестр, который так усечён практически до состава инструментальной группы, вступились деятели культуры и политики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца — широко известный в России и за рубежом коллектив, лауреат всесоюзных и всероссийских смотров, лауреат Государственной премии Чувашии им. К.В. Иванова. Он был создан в 1924 году основоположниками чувашской профессиональной музыки композиторами и хоровыми дирижерами Федором Павловым (1892−1931) и Василием Воробьевым (1887−1954) как Чувашский национальный хор. В этом году ему исполняет 95 лет. До недавнего времени ансамбль много гастролировал за рубежом, зрители которых «смогли познакомиться с искусством чувашского народа», его традициями, духом.

«Этот одержимый творческий коллектив является достойным представителем трудолюбивого и скромного древнего народа, активным пропагандистом высокого духовного мира своей нации, её вековых традиций и новых ярких достижений», — говорится на сайте госансамбля.

В 70-ые годы ансамбль украсил собственный оркестр народных инструментов, что было закономерно для Чувашии, где не представляют своей жизни без музыки, за что республику называют «краем ста тысяч песен». Вобрав в себя музыкального народные и профессиональные традиции, оркестр стал частью «культурного кода» ансамбля. Однако так совпало, что с приходом нового министра культуры Константина Яковлева (в 2016 года) изменения начались и в жизни ансамбля: в 2017 году ушла директор Ольга Кролькова, её сменил сначала бывший оркестрант, а осенью 2018 года обязанности возложили на молодого деятеля из Татарии Алмаза Якупова — откуда, кстати, родом и министр Яковлев. Примечательно, что информации о назначении перспективного специалиста из соседней республики не удалось найти ни на сайте минкультуры (история сохранилась в кэше), ни на сайте госансамбля.

Последние годы этот уникальный творческий коллектив стал полем для экспериментов чиновников. Со слов сотрудников ансамбля, началось перераспределения ставок с хорового состава в пользу танцевального. При этом профессионалы подчёркивают, что построение ансамбля имеет свои особенности, и подобные «реформы» могут привести к тому, что композиции потеряют свою целостность, национальный колорит и органичность, а ансамбль, условно говоря, превратится «в балетную труппу». Наибольший удар принял на себя оркестр народных инструментов: если до прихода команды главы Чувашии Михаила Игнатьева там насчитывалось 12 человек, то сейчас — почти наполовину меньше. Для сравнения: в Татарии и Башкирии в подобных коллективах не менее 16 музыкантов.

С закрытием в июне 2019 года творческого сезона среди артистов прошла информация, чтобы музыканты готовились к сокращению. Как и художественный руководитель, народный артист России Юрий Васильев. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM артисты сообщили, что неофициально кадровая служба уведомила их о возможном сокращении, но официально уведомления они не получали. И весь оркестр — «в напряжении».

Данная информация стала распространяться в социальных сетях.

«Мне позвонили коллеги и сказали, что в Чувашском государственном академическом ансамбле песни и танца увольняют всех музыкантов. Видимо, умное чувашское правительство считает, что они могут вполне себе под «фанеру» петь и танцевать!.. Спрашивают меня: «Что делать?» А что тут можно говорить? Говорю: «Идите к главе республики!» Может, он не в курсе? Но можно ли представить, чтобы так национальную культуру уничтожали в Татарстане?» — пишет в Фейсбуке экс-министр культуры Чувашии Наталья Володина.

Высказываются разные версии, начиная с «незнания того, что творят», до банальной мести, — якобы за то, что артисты и музыканты ещё в прошлом году осмелились написать коллективное обращение экс-президенту Чувашии Николаю Федорову и лидеру чувашских справороссов Олегу Николаеву.

«Чувашскому государственному академическому ансамблю песни и танца в 2019 году исполняется 95 лет. Но доживет ли он до своего юбилея — это большой вопрос. Благодаря министру культуры Чувашии Яковлеву К.Г., кстати, не знающему, чем отличается оркестр народных инструментов от симфонического оркестра, балалайка от фортепиано, судьба ансамбля висит буквально на волоске. Считаем, что под предлогом «экономической целесообразности» Яковлев осуществляет сегодня разрушение национального музыкального искусства» — приводили цитату из обращения в местных СМИ.

Федоров направил письмо главе Чувашии Михаилу Игнатьеву с просьбой «с особым вниманием» отнестись к данной теме, Николаев на обращение не отреагировал.

«Яковлев закулисно заявлял, что всё равно сделает то, что задумал, то есть сократит оркестр. Под предлогом того, что в Чувашии якобы и так много исполнителей — есть оркестр у театра оперы и балета, есть у капеллы. Очень печально, что современные чиновники уничтожают то, что создано не ими. Но надо же понимать, что, условно говоря, скрипка, пусть даже Страдивари, балалайку не заменит. Народные инструменты мощнее всего передают дух народа, его самобытность, его уникальность, культурный код. Теперь что, будем танцевать под фонограмму? А затем и петь под фонограмму? А потом и танцы на сцене заменим мультимедиа? Зато экономия для бюджета», — говорят артисты госансамбля.

Депутат Госдумы, лидер чувашских справороссов Олег Николаев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что обращения не получал, но «займусь темой».

"Вчера занимался другим коллективом: обратился чувашский хор московского культурного центра. Они выезжают в Чувашию на День Республики и вроде всё было согласовано, но в последний день пошли непонятки, а региональное представительство самоустранилось, никто не помогал. Что касается государственного ансамбля песни и танца, то в корне неправильно уничтожать оркестр народных инструментов, это абсолютно недопустимо. Как раз подобными действиями мы уничтожаем наследие, родной язык и культуру. В современной ситуации наоборот нужно увеличивать оркестр, чтобы у молодёжи появлялся через музыку и родные мотивы интерес к своей культуре, к истории и традициям малой Родины, к своему языку. Ведь в музыке заложена часть глубинного генного кода, который будет способствовать сохранению чувашского языка», — говорит Олег Николаев.

Он также отметил, что «в шоке» от того, что в республике в «режиме закрытых дверей» проводится так называемый культурный форум, который заместил Чебоксарский международный экономический форум:

«Нигде ни слова про это нет. В шоке от организации и от того, что экономический форум заменили неким культурным форумом, который проходит тихо, кулуарно, абсолютно без информационного сопровождения».