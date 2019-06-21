В Совфеде отвергли заявления о выгоде для РФ беспорядков в Грузии

Москва, , 12:19 — REGNUM В Совфеде отвергают заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, будто России выгодны беспорядки в стране, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

«Категорически отвергаю заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, будто России выгодны беспорядки в стране. Нас связывают вековые дружеские отношения, общие религиозные и культурные корни», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

Россия больше, чем кто-либо, заинтересована в том, чтобы Грузия развивалась стабильно, «став для нас добрым соседом», сказал сенатор.

Протесты в столице Грузии Тбилиси будут только на пользу России, сообщила 21 июня грузинский лидер Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook. «Россия — наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия», — написала она.

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