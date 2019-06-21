Выплеск русофобии: прозападные политики вновь позорят Грузию

Москва, , 12:19 — REGNUM Инцидент, произошедший в Тбилиси во время проведения там Генеральной ассамблеи Международной ассамблеи православия, вновь высветил, с одной стороны, слабость самой грузинской государственности, а с другой, — присущее Тбилиси стремление прикрывать эту слабость неуёмной русофобией, отметил 21 июня обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя беспорядки в столице Грузии.

Как сообщалось, вечером 20 июня у здания грузинского парламента в центре Тбилиси прошла акция протеста, манифестанты попытались штурмовать здание. Митинг разогнала полиция, некоторые протестующие задержаны.

«По большому счёту, в данном случае второстепенно всё, кроме выраженной грузинским государством готовности достойно провести международную встречу и гарантий безопасности, которые оно дало её участникам. Встречу оно достойно провести не смогло, его гарантии оказались ничтожными.

Более того, как следует из сообщений СМИ, в адрес российских участников встречи звучали угрозы физической расправы со стороны представителей самого грузинского государства — депутатов местного парламента!

Сегодня, 21 июня, президент Грузии Саломе Зурабишвили пытается отвлечь внимание от своей собственной никчёмности как руководителя и от недееспособности нынешнего грузинского правительства, от позора, в который попала Грузия как участник международного общения.

Мы наблюдаем очередной выплеск русофобии, вновь слышим враждебную России риторику. Тщетные попытки. Тот факт, что Зурабишвили и ей подобные болеют пещерной русофобией, и так не новость. А вот такой международный позор, как тот, что гости из 25 зарубежных государств наблюдали в эти дни в Тбилиси, а теперь через СМИ видит весь мир, — случай из ряда вон выходящий», — высказал своё мнение эксперт.

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