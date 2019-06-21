После выборов в Индонезии проверят госслужащих

Джакарта, , 12:19 — REGNUM Индонезия планирует ужесточить проверку высокопоставленных государственных служащих из опасений, что бескомпромиссная исламистская идеология проникла в высшие эшелоны правительства, передает 21 июня агентство Reuters.

Индонезия официально является светской страной, но вместе с тем в ней наблюдается увеличение числа политиков, требующих придания большей роли исламу в крупнейшей в мире стране мусульманского большинства, а некоторые призывают к созданию Исламского государства. Рост консерватизма стал серьезным испытанием для президента Джоко Видодо на апрельских выборах, когда некоторые исламистские группы обвинили его в анти-Исламе и отдали свою поддержку его политическим соперникам, включая кандидата Прабово Субианто. Видодо был переизбран на второй срок, но результаты голосования показали усугубление разногласий между регионами, в которых проживают умеренные приверженцы ислама, и консервативными мусульманскими регионами, которые поддержали Прабово.

Высокопоставленный правительственный чиновник из команды, формирующей новую политику проверки, сказал, что Видодо на своем посту намерен сделать все для того, чтобы Индонезия оставалась моделью умеренного ислама. По словам чиновника, президент твердо убежден, что радикальный ислам угрожает государственному аппарату, а также будущему демократии. План проверки был для него большим приоритетом, сказал чиновник, отказавшийся назвать себя.» Он хочет, чтобы до следующих выборов в 2024 году жесткие и радикальные элементы были отсеяны на пути к здоровой демократии», — сказал чиновник. В управлении Видодо не ответили на запросы о комментариях. Согласно документам, рассмотренным Reuters, правительство хочет ввести более строгие проверки и новый психологический тест для оценки политических пристрастий кандидатов, особенно для тех, кто стремится к продвижению на высшие посты. По словам чиновника, до конца года план будет реализован в 10 крупнейших министерствах страны за счет бюджета и нескольких госпредприятий. В число приоритетных министерств входят финансы, оборона, здравоохранение, образование, религиозные дела и общественные работы. Приоритетными предприятиями являются государственная энергетическая компания Pertamina, авиаперевозчик Garuda Indonesia, крупнейший государственный банк BRI, государственные шахты Antam и Timah, а также две государственные медиакомпании.

Госслужащие не будут уволены, но новая политика может позволит удержать тех, кто придерживается жесткой линии, от повышения по службе, сказал чиновник. Одним из факторов, определяющих новую политику, явился опрос 2017 года, проведенный независимым исследовательским центром Alvara в Джакарте, который показал, что каждый пятый государственный служащий и 10% работников государственных предприятий не согласны со светской государственной идеологией Pancasila и выступают за Исламское теократическое государство."То, что мы видим, не является внезапным, это взошли семена, посаженные много лет назад, понемногу, что в то время не представлялось угрозой государству. Уже более 10 лет эти идеи терпимо, принимаются и, возможно, даже используются кем-то в государстве», — говорится в одном правительственном документе. Правительственный чиновник, давший интервью Reuters, является частью команды из 12 должностных лиц и экспертов, которые будут работать с Национальным агентством по продвижению Pancasila и с организациями гражданского общества для разработки новых критериев с целью совершенствования тестов подбора кадров. Pancasila стремится к поддержке национального единства, социальной справедливости и демократии наряду с верой в Бога и закрепляет религиозное разнообразие в официально светской системе правления. По словам чиновника, правительство ожидает ответной реакции как со стороны государственной бюрократии, так и со стороны правозащитников, которые могут приравнять эту политику политике авторитарной эпохи бывшего президента Сухарто, когда лояльность государственной идеологии была обязательной и приравнивалась к лояльности режиму."Мы знаем, что Pancasila использовалась в прошлом как инструмент для консолидации власти, но мы считаем, что это зонтик, который защищает всех индонезийцев и является инструментом для объединения против вируса радикализма», — сказал в интервью Бенни Сусете, чиновник Национального агентства Pancasila. Представитель фронта исламских защитников (FPI), исламистской группы, которая призывает к введению законов шариата в Индонезии, сказал, что запланированные процедуры проверки будут «означать дискриминацию в отношении Ислама»."Это правительство поражено болезнью секуляризма и пытается отделить политику от религии, что очень опасно», — сказал Роман Бамукмин из джакартского отделения FPI.» Вместо этого они должны сосредоточиться на нацеливании на коммунистов и шиитов (мусульман меньшинства) в бюрократии», — добавил он.), исламистской группы, которая призывает к введению законов шариата в Индонезии, сказал, что запланированные процедуры проверки будут «равносильны дискриминации в отношении Ислама»."Это правительство поражено болезнью секуляризма и пытается отделить политику от религии, что очень опасно», — сказал Роман Бамукмин из джакартского отделения FPI.» Вместо этого они должны заняться коммунистами и шиитами (мусульманское меньшинство страны) среди чиновников», — добавил он.