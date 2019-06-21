Побег Прибалтики из БРЭЛЛ будет модерировать Брюссель

Вильнюс, , 12:16 — REGNUM Литва, Латвия и Эстония покинут единую постсоветскую электроэнергетическую систему к 2025 году включительно. Такие договорённости достигнуты на встрече глав стран Прибалтики, Польши и представителей Еврокомиссии в Брюсселе. До 2025 года из Литвы в Польшу должен быть проложен подводный электрокабель на подобие того, который действует между Литвой и Швецией. Планируется, что все предпроектные работы завершатся за ближайшие 3−4 года, а прокладка кабеля начнётся с 2023 года.

Также принята договорённость, что в переговорах с Россией и Белоруссией о выходе стран Прибалтики из БРЭЛЛ будет участвовать Еврокомиссия. Её представители должны стать главными переговорщиками. В Литве ранее опасались, что Россия может выставить значительную сумму компенсации за нарушение работы единой системы и просили Брюссель не оставлять прибалтийские столицы наедине на переговорах с Россией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калининградской области уже успешно протестировали возможности работы в автономном режиме, а в Литве стали опасаться, что Россия отключит Прибалтику от БРЭЛЛ досрочно, не дожидаясь, когда страны технически подготовятся к этому.

Поскольку Калининградская область досрочно подготовилась к выходу Прибалтики из БРЭЛЛ, значит Россия может не дожидаясь 2025 года отсоединить Прибалтику. В Литве утверждают, что это грозит чрезвычайной ситуацией. Страна производит только 12−15% необходимой ей электроэнергии. Остальное — импорт, значительная часть которого российское и белорусское электричество.

«Я думаю, что это шаг, который отражает серьёзные геополитические события. Калининград проводит испытания работы в изолированном режиме и, похоже, как мы видим, что эти испытания прошли успешно. Это значит, что Калининград может работать изолированно и Прибалтика может быть отключена от кольца БРЭЛЛ, оставленная для самостоятельной жизни», — рассуждал в ТВ-студии литовского портала Delfi экс-министр энергетики Литвы Арвидас Сякмокас.

Он предположил, что, если Россия отключит Прибалтику от БРЭЛЛ досрочно, поскольку единственный козырь был только российский анклав, который находился как бы в заложниках у Прибалтики, то для литовцев электроэнергия подорожает минимум на 30%.

«То, что делает Калининград, мы первые объявили ещё, наверное, лет 10−12 назад (…) И пока мы говорили и согласовывали, Россия поняла, что наши намерения серьёзны и тогда сказала: хорошо, тогда и мы так сделаем», — считает глава парламентской комиссии по энергетике Виргилиюс Подерис.

«То, что мы видим с российской стороны, они очень мало говорят. Мало объясняют, на их порталах тоже можно найти очень скупую информацию. Но их практические шаги — очень впечатляют», — добавил он.