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В Казахстане назначен новый глава центра тестирования

Политика

Ранее Дидар Смагулов занимал должность заместителя директора департамента агентства по противодействию коррупции

Нур-Султан, 21 июня 2019, 12:21 — REGNUM  Центр национального тестирования в Казахстане возглавил Дидар Смагулов. Об этом 21 июня написал министр образования и науки республики Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

Министр выразил надежду на то, что новый руководитель центр сможет обеспечить работу и трансформацию центра. Ранее Смагулов занимал должность заместителя директора департамента агентства по противодействию коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, Единое национальное тестирование в Казахстане проходит для абитуриентов, претендующих на получение образовательного гранта, с 20 по 30 июня 2019 года. В первый день в тестировании приняло участие 13 тыс. выпускников.

Читайте ранее в этом сюжете: Единое национальное тестирование в Казахстане сдадут 117 тыс. абитуриентов

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