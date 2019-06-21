В Казахстане назначен новый глава центра тестирования

Нур-Султан, , 12:21 — REGNUM Центр национального тестирования в Казахстане возглавил Дидар Смагулов. Об этом 21 июня написал министр образования и науки республики Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

Министр выразил надежду на то, что новый руководитель центр сможет обеспечить работу и трансформацию центра. Ранее Смагулов занимал должность заместителя директора департамента агентства по противодействию коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, Единое национальное тестирование в Казахстане проходит для абитуриентов, претендующих на получение образовательного гранта, с 20 по 30 июня 2019 года. В первый день в тестировании приняло участие 13 тыс. выпускников.

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