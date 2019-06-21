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Посол США в Индонезии: Вашингтон готов инвестировать в Медан

Политика

Посол США выразил готовность привлечь американских инвесторов в Индонезию

Медан, Индонезия, 21 июня 2019, 12:22 — REGNUM  Правительство Соединенных Штатов по-прежнему сосредоточено на расширении торговли и инвестиций с Индонезией. Об этом, как сообщает Antaranews, заявил посол США в Индонезии Джозеф Донован младший во время визита в Медан.

По его словам, в настоящее время инвесторы из США вкладывают деньги в Менадо для развития рыбной промышленности.

«Помимо Менадо, мы также готовы инвестировать в другие города Индонезии, особенно в Медан», — заявил посол США, выразив готовность привлечь американских инвесторов в Индонезию.

Мэр Медана Тенгку Дзулми Элдин приветствовал заявление посла США о привлечении американских инвесторов и пообещал помочь в упрощении всех лицензионных соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол США в Индонезии прибыл с визитом в Медан по случаю празднования 70-летия установления дипломатических отношений между странами.

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Внешняя политика Индонезии
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