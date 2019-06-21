В Совфеде призывают ограничить Грузию в международных мероприятиях

Москва, , 12:14 — REGNUM В Совфеде предостерегают от проведения в Грузии международных мероприятий, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

«Из всего этого непотребства, думаю, должны быть сделаны выводы. Получается, что власти Грузии не в состоянии обеспечить нормальное проведение на территории страны международных мероприятий, безопасность их участников. А, значит, в этом отношении на какое-то время должны быть введены соответствующие ограничения», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, повторение подобных вандалистских выходок никому не нужно и прежде всего — самой Грузии.

Парламентарий также считает, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, получив во второй раз украинское гражданство, «тем не менее не оставил Грузию в покое и пойдет на любые провокации, чтобы вернуть там себе влияние».

«Если кто-то полагает, что в Грузии не осталось сторонников Саакашвили, тот глубоко ошибается», — констатировал сенатор.