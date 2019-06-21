«Украина сейчас — это Колумбия несколько десятков лет назад»

Киев, , 12:18 — REGNUM К сожалению, на Украине продолжаются прежние практики взаимодействия власти и олигархии, заявил сегодня, 21 июня, украинский экономист Алексей Кущ, комментируя итоги состоявшейся накануне первой встречи президента Владимира Зеленского с представителями большого бизнеса.

ИА REGNUM напоминает, что на этой встрече Зеленский заявил, что главные олигархи Украины Ринат Ахметов (собственник компании СКМ), Виктор Пинчук (собственник компании «Интерпайп») и Игорь Коломойский (собственник группы «Приват») согласились «инвестировать» в Донбасс и социальные проекты на Украине, и призвал остальных бизнесменов «не стоять в стороне». Любопытно, что по словам Зеленского, Коломойский еще не знает о том, что будет вкладывать большие деньги.

«Президент всем «троим» раздал «наряды вне очереди»: один поможет военным, второй восстановит инфраструктуру на Донбассе, третий вложит «много денег», но еще не знает об этом. Что-то похожее было в Колумбии несколько десятков лет назад: Пабло Эскобар строил школы, другой картель — «инфраструктуру», — отмечает экономист.

Но Украине нужно совершенно иное — добровольный или принудительный отказ олигархов от коррупционной ренты, выполнение ими общепринятых правил рыночной игры, считает Кущ.

«Именно об этом и нужно было говорить президенту, что отныне большой бизнес зарабатывает исключительно за счет своей конкурентоспособности, а не умению получать субсидии, преференции и снимать коррупционные ренты с экономики. В таком случае, государство само построит и школы, и инфраструктуру. Денег хватит», — резюмирует эксперт.

Критикует договоренности Зеленского с олигархами и экономист Сергей Фурса.

«Кто такие олигархи? Это очень жадные циничные люди, которые сколотили свои капиталы в 90-х и не потому, что были добрыми и ласковыми. Они ищут свой интерес. И они жадные. Они могут вкладывать деньги. Если ожидают прибыль. И могут использовать государство, чтобы эту прибыль получить. Почему вдруг олигархи желают участвовать в инициативах президента? Они надеются, что в результате что-то получат? Но это плохо, это точно не деолигархизация. Или они надеются, что им что-то простят? Но это тоже плохо, потому что простят им в разы больше, чем они вложат. Вложат, фактически, в пиар первого лица. А это взятка», — объясняет эксперт.

Фурса также заявляет, что настоящая деолигархизация — «это верховенство права, когда олигархи играют по правилам, по закону, и максимально отдалены от власти».