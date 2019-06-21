МИД России: США и Иран — на грани принятия решений

Москва, , 12:17 — REGNUM Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал сообщение о готовности Соединённых Штатов нанести военные удары по Ирану. Об этом он заявил 21 июня в интервью журналистам.

«Я не берусь оценивать, что реально происходило в последние часы в этой связи, но по той информации, которая поступает, совершенно очевидно, что ситуация крайне опасна. Это я бы назвал балансированием на грани войны», — сообщил замглавы МИД.

Рябков добавил, что таким образом, Вашингтон ведёт осознанную линию на обострение обстановки.

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