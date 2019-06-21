Сенатор и депутат из Севастополя вышли из «Единой России»

Севастополь, , 11:55 — REGNUM Член Совета Федерации от Севастополя Ольга Тимофеева и депутат Заксобрания города-героя Вячеслав Горелов вышли из состава партии «Единая Россия». Об этом 20 июня журналистам заявил генеральный секретарь партии Андрей Турчак.

«Это их решение, каждый коллега имеет право принимать решение в соответствии со своими внутренними убеждениями, исходя из каких-то электоральных интересов. Мы готовы к открытой конкуренции, открытой борьбе», — отметил Турчак.

Вячеслав Горелов будет баллотироваться в Законодательное собрание Севастополя от «Партии зелёных», а сенатор Ольга Тимофеева возглавила список кандидатов от партии «Родина».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь «Единой России» Андрей Турчак опроверг слухи о том, что депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская намерена побороться за пост губернатора Севастополя.

Добавим, что выборы депутатов Законодательного Собрания Севастополя намечены на 8 сентября 2019 года.

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