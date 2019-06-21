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В ЕР опровергли выдвижение Поклонской на пост губернатора Севастополя

Политика

Дмитрий Овсянников стал губернатором в сентябре 2017 года – он был избран на пять лет

Севастополь, 21 июня 2019, 11:49 — REGNUM  Информация о том, что депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») может стать принять участие в выборах на пост губернатора Севастополя, является слухом. Об этом 20 июня журналистам заявил генеральный секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Слухи комментировать очень сложно. Одна бабушка тоже сказала — это относится к этой категории», — отметил Турчак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Законодательном собрании Севастополя зарегистрировали законопроект, корректирующий закон о выборах губернатора.

«Предлагается отменить возможность использовать открепительные удостоверения при голосовании, которые дают возможность гражданам в день голосования делать выбор на избирательных участках по месту фактического нахождения, а не по месту регистрации. Статью 57, регламентирующую порядок использования этих удостоверений, предлагается признать утратившей силу», — отметили в пресс-службе Заксобрания.

8 сентября 2019 года в Севастополе пройдут выборы в парламент города.

По теме: В Севастополе хотят изменить закон о выборах губернатора

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Политические конфликты в Севастополе и в Крыму
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