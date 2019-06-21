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МИД России отреагировал на беспорядки в центре Тбилиси

Политика

20 июня представители оппозиционных партий Грузии устроили скандал

Москва, 21 июня 2019, 11:45 — REGNUM  Радикально настроенная оппозиция Грузии, которая пытается помешать нормализации отношений между Москвой и Тбилиси, использовала для проведения беспорядков визит делегации РФ на Межпарламентскую ассамблею православия. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в интервью ТАСС.

«Межпарламентская ассамблея православия… совершенно очевидно использована радикальной частью оппозиции», — отметил Карасин.

При этом высокопоставленный дипломат добавил, что Москва продолжит методично и спокойно работать над налаживанием и активизацией отношений с Тбилиси.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня представители оппозиционных партий Грузии устроили скандал и покинули зал пленарных заседаний грузинского парламента на сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) из-за того, что там должен был выступить депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов (КПРФ). Вечером того же дня протестующие собрались у здания парламента и пошли на штурм. Сотрудники правоохранительных органов пресекли беспорядки.

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Беспорядки в Тбилиси
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