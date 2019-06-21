В МИД РФ прокомментировали беспорядки в Грузии

Москва, , 11:43 — REGNUM Грузинская оппозиция использовала визит делегации из России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в качестве повода для проведения беспорядков. Об этом 21 июня рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

«(МАП) совершенно очевидно использована радикальной частью оппозиции для того, чтобы устроить безобразия на улицах», — сказал в интервью ТАСС Карасин.

По его словам, случившееся является доказательством того, что радикальная часть грузинских политиков «эмоционально заряжена» в том числе на то, чтобы не допустить нормализацию отношений между Грузией и Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов (КПРФ) должен был выступить в зале пленарных заседаний грузинского парламента на сессии МАП. Однако представители оппозиционных партий Грузии устроили скандал и покинули помещение из-за того, что российскому депутату было предоставлено кресло спикера парламента. Позже в столице Грузии Тбилиси начались беспорядки.

Читайте также: Оппозиция призвала возобновить протесты в Тбилиси