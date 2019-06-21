Грузия: акции на проспекте Руставели в Грузии возобновятся в 19:00

Тбилиси, , 11:40 — REGNUM Несмотря на разгон митинга на проспекте Руставели в ночь на 21 июня, акции возобновятся с 19:00 часов и продолжатся до тех пор, пока правительство не удовлетворит все требования оппозиции. Об этом заявили журналистам лидеры «Единого национального движения» и «Европейской Грузии».

По их же оценке, нынешнее правительство превратилось в режим, который подавляет свободу выражения собственных граждан и нарушает их права.

«Акции у парламента обязательно возобновятся, потому что здесь уже не имеет значения, какая политическая партия их организует. Это уже гражданское противостояние с так называемым правительством, которое оформилось как режим. Оно лишило граждан Грузии конституционных прав, неоднократно фальсифицировало выборы, а сейчас из-за какого-то негодяя Гаврилова нарушило гражданский мир и права человека», — заявил журналистам бывший кандидат в президенты от ЕНД Григол Вашадзе.

Оппозиция сформулировала свои требования к властям в виде трех пунктов: это отставка главы МВД Георгия Гахария, отставка председателя парламента Ираклия Кобахидзе и проведение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

На митинге 20 июня звучало еще одно требование — отставки главы Службы госбезопасности, но сегодня это требование в повестке дня оппозиции почему-то уже не стоит.

Лидеры оппозиции обвиняют правительство в применении силы против «мирных демонстрантов», пытавшихся штурмом взять здание парламента и свергнуть нынешнее правительство. Интересно, что это именно те политики, которые в период правления Саакашвили занимали в его правительстве ключевые посты и которые оправдывали более жестокие меры, применяемые Саакашвили и его властью к демонстрантам. Если при разгоне акции в Тбилиси 20 июня полиция применила лишь слезоточивый газ, то при Саакашвили митинги разгоняли, избивая демонстрантов дубинками, обстреливая резиновыми (и не только) пулями, поливая струей из водометов, а также с помощью специальных звуковых сигналов, сеявших панику среди митингующих.