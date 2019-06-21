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Украинский суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах в Раду

Политика

Которые назначены на 21 июля 2019 года

Киев, 21 июня 2019, 11:42 — REGNUM  Бывший президента Грузии Михаил Саакашвили добился права участвовать в выборах в Верховную раду Украины через суд. Об этом 21 июня он написал в своём Facebook.

Согласно принятому решению Печерского районного суда Киева, Саакашвили сможет принять участие в досрочных выборах в Верховную раду, которые назначены на 21 июля 2019 года.

«Суд вынес справедливое решение о моей возможности участвовать в парламентских выборах! Еще на шаг ближе к победе!» — написал политик на своей странице в соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саакашвили заявил, что хочет перенести административный центр Украины за пределы столицы, как это было сделано в Грузии. Там в 2012 году парламент перенесли из Тбилиси в Кутаиси.

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Политическая карьера Саакашвили на Украине
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