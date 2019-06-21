Столкновения с полицией в Тбилиси продолжались до утра

Тбилиси, , 11:38 — REGNUM Небольшие по масштабам столкновения между митингующими и полицией продолжались в Тбилиси до утра. После разгона акции на проспекте Руставели у здания парламента Грузии мелкие группы участников этой акции рассеялись по кварталам и улицам столицы и, несмотря на ночное время, шумно выражали свое негодование, оглашали дальнейшие планы по захвату власти и вступали в противоборство с полицией.

Судя по возбужденным и разгоряченным лицам и поведению, участники митинга оппозиции, вероятно, находились под алкогольным либо наркотическим воздействием.

Одно из столкновений с полицией произошло на рассвете у здания Грузинской государственной филармонии. Активисты оппозиции при виде полицейского автомобиля и патруля забросали их камнями и перевернули машину. Помимо камней, демонстранты были вооружены дубинками.

В результате беспорядков полиция задержала ряд наиболее активных нарушителей порядка, но точной информации о количестве задержанных пока не распространяет.

В результате столкновений на проспекте Руставели пострадало несколько десятков человек, большей частью сотрудников полиции. Есть пострадавшие и среди демонстрантов. Все они были доставлены в столичные клиники. Часть пострадавших после оказания помощи была выписана из больниц.

Оппозиция останавливаться не намерена и объявляет на 21 июня новую акцию протеста.

Напомним, что ситуация в Тбилиси обострилась после того, как участники акции пошли на штурм здания парламента и попытались прорвать кордон полиции. Представители правительства Грузии сделали не одно заявление, в котором выразили поддержку «справедливому протесту граждан, вызванному прибытием в Грузию депутата из страны-оккупанта», но отметили, что действия демонстрантов выходят за рамки закона, и призвали прекратить насилие. Так как участники акции усилий по захвату парламента не прекращали, полиция применила слезоточивый газ и разогнала митингующих.