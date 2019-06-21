В Саксонии намерены приравнять к преступлению порчу флага Евросоюза

Дрезден, Германия, , 11:40 — REGNUM Власти немецкой федеральной земли Саксония намерены квалифицировать уничтожение или повреждение флага Европейского союза (ЕС) как преступление, пишет газета Saarbrücker Zeitung.

Законодательная инициатива предполагает введение денежного штрафа или лишения свободы сроком до трех лет для тех, кто срывает, уничтожает, повреждает, делает непригодным для использования или неопознаваемым флаг. Основанием для инициативы является тот факт, что в земле уже действует закон против уничтожения государственных флагов и гербов других стран. Флаг ЕС не является государственным, поэтому действующий закон на него не распространяется.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросам избирателей и результатам выборов, в Саксонии и соседних землях бывшей ГДР живет наибольшее число противников действующей власти в Германии, в том числе евроскептиков.

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