Джакарта, , 11:40 — REGNUM День рождения королевы Великобритании Елизаветы II, 21 число стало прощальным событием для посла Великобритании в Индонезии Моаззама Малика, который 21 июня сложит свои полномочия, сообщает Antaranews.

«Для меня было честью иметь возможность служить королеве и моей стране в Джакарте», — заявил посол в своем выступлении по случаю празднования дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II в Джакарте.

Известно, что во время пребывания Моаззама Малика в качестве посла Великобритании в Джакарте с 2014 года, стороны подписали около 40 меморандумов о взаимопонимании в различных областях.

На мероприятии по случаю прощального приема посла Моаззама Малика присутствовали министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита, министр связи и информации Рудиантара, глава Координационного совета по инвестициям (BKPM) Томас Лембонг и губернатор Джакарты Анис Басведан.

Напомним, 21 апреля 2019 года королеве Великобритании Елизавете II исполнилось 93 года.