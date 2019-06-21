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Депутат Рады призвал Зеленского инициировать прямой контакт с Путиным

Политика

Для начала необходимо возобновить дипломатические отношения на уровне послов двух стран, отметил депутат

Депутат Рады призвал Зеленского инициировать прямой контакт с Путиным
Иллюстрация: Novynskyi.com
Вадим Новинский

Киев, 21 июня 2019, 11:25 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский должен инициировать прямой контакт с российским лидером Владимиром Путиным, заявил 21 июня депутат Верховной рады Вадим Новинский (фракция «Оппозиционный блок»).

«Необходимо инициировать прямой контакт двух президентов: с посредниками, без посредников — это вопрос к службе протокола», — рассказал в интервью РИА Новости депутат.

По его словам, для начала необходимо возобновить дипломатические отношения на уровне послов двух стран, после возобновить пассажирское сообщение, а также необходимо снять блокаду на линии разграничения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский сообщил, что команда Зеленского ведёт подготовку его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По его депутата, подготовка необходима для того, чтобы после двусторонней встречи лидеров Украины и России были «конкретные результаты».

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