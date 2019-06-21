Перспективы образования обсудят на больших слушаниях в Госдуме

Москва, , 11:18 — REGNUM В Госдуме 24 июня пройдут большие парламентские слушания, где предстоит обсудить широкий круг проблем в сфере образования, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня. Также предстоит дискуссия вокруг перспектив отечественного образования.

«На большие парламентские слушания 24 июня мы выносим острые вопросы — обеспеченность школ учителями, особенно в сельских районах, снижение бюрократической нагрузки на учителей, качество образования в целом. Необходимо проанализировать эффективность мер социальной поддержки учителей», — заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Предполагается, что в мероприятии примут участие учителя, эксперты, представители общественных организаций, руководители региональных учреждений образования, депутаты всех политических фракций и профильного комитета Госдумы по образованию и науке. На слушания также приглашены министр просвещения Ольга Васильева, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, представители региональных органов власти. Всего приглашено более 750 участников.

Формат больших парламентских слушаний введен по инициативе Вячеслава Володина в Госдуме VII созыва. Ранее в таком формате обсуждались вопросы реновации и защиты прав дольщиков, ключевые аспекты бюджетной и налоговой политики.