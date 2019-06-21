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Спецпосланник США по Ирану провел встречу в Саудовской Аравии

Политика

Стороны согласились оказывать максимальное давление на Иран

Эр-Рияд, 21 июня 2019, 11:14 — REGNUM  Заместителем министра обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман, провел переговоры со специальным представителем США по Ирану Брайном Хуком, об этом 21 июня он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

Стороны обсудили напряженность в регионе, виной которой, с точки зрения Вашингтона и Эр-Рияда, является Иран. Принц Халид подтвердил приверженность королевства плану США по оказанию давления на Тегеран.

«Мы подтверждаем поддержку кампании Соединенных Штатов по оказанию максимального давления на Иран», — отметил принц Халид, добавив обвинения в адрес Тегерана в поддержке хуситов Йемена.

Напомним, Саудовская Аравия и Иран являются главными соперниками в регионе Ближнего Востока, стороны соперничают за влияние сразу в нескольких регионах. Наиболее трагичным является противостояние в Йемене, где гражданская война продолжается с 2014 года.

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Противостояние Ирана и США
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