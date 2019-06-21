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Украина тратит на оборону $6 млрд в год — министр Кубив

Политика

Это 5% ВВП

Украина тратит на оборону $6 млрд в год — министр Кубив
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Война на Украине

Киев, 21 июня 2019, 11:18 — REGNUM  Оборонные расходы Украины составляют $6 млрд в год, заявил министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время часа вопросов к правительству, сообщило 21 июня информационное агентство «УНН».

"Оборона и безопасность Украины — это 5% ВВП, или ежегодно более 6 млрд долларов, которые мы даём на оборону и безопасность», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший посол США на Украине Джон Хербст во время выступления в сенате США заявил, что Украине следует предоставить больше противотанковых комплексов Javelin, контрбатарейные радары и противокорабельные ракеты.

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Вооруженные силы Украины
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