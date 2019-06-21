В Верховной раде по-разному оценивают решение КСУ о роспуске

Киев, , 11:00 — REGNUM Депутаты Верховной рады Украины по-разному восприняли решение Конституционного суда, который признал конституционным указ президента Владимира Зеленского «О досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов».

В частности, внефракционный депутат Рады Надежда Савченко отметила, что КСУ принял правильное решение, потому что его поддерживает большинство граждан.

«Суд вынес правильное решение, потому что нужно понимать, что Конституция защищает права граждан Украины, их интересы и потребности, а не защищает только мнение и желания верхушки. Решение конституционное, это правильное решение, потому что его поддерживает большинство народа. То, что законы не успевают отвечать требованиям украинского народа и социальным потребностям, значит нужно вносить изменения в Конституцию», — сказала Савченко 21 июня в кулуарах парламента.

При этом он считает, что первое решение президента «не может быть неконституционным».

«Дальше это запускает выборы, это обновляет власть. К сожалению, с первого раза достойно её обновить не удастся. Будет обновление и переобновление пока украинцы не увидят, что те люди, которые наполняют этот парламент, отвечают их потребностям», — добавила Савченко.

Кроме того, лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко назвал решение КСУ неконституционным и политически мотивированным.

«Конституционный суд вчера принял незаконное, антиконституционное решение. 28 июня у нас День Конституции, все будут праздновать. На самом деле они вчера растоптали Конституцию, потому что вчера они приняли политически мотивированное решение», — сказал Ляшко 21 июня во время подхода к прессе.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня Конституционный суд признал конституционным указ президента Зеленского «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов». Пресс-служба КСУ пояснила, что при принятии решения судьи исходили из того, что парламент VII созыва 21 февраля 2014 года внес изменения в Конституцию, дополнив ее положениями о коалиции депутатских фракций в Верховной раде и наделив президента правом досрочно прекращать полномочия парламента. При этом избранные на внеочередных выборах 26 октября 2014 года депутаты в течение срока своих полномочий не возобновили в регламенте парламента правовое регулирование вопроса прекращения деятельности коалиции, после которого начинается месячный отсчет для формирования новой коалиции, после истечения которого президент имеет конституционное право досрочно распустить Раду. Суд напомнил, что носителем суверенитета и единственным источником власти в стране является народ, поэтому решение конституционного конфликта путем проведения внеочередных выборов в парламент отвечает требованиям части 2 статьи 5 Конституции Украины. Напомним, 21 мая президент Зеленский объявил о роспуске парламента VIII созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. Основанием для роспуска Рады стало отсутствие коалиции. 23 мая указ президента о досрочном прекращении полномочий Рады и назначении внеочередных парламентских выборов вступил в силу.