Выборы в Греции приведут к смене власти — опрос

Афины , , 11:02 — REGNUM Досрочные парламентские выборы в Греции приведут к смене власти в стране. Такой прогноз основывается на опросах избирателей, проведенных за две с половиной недели до выборов институтом Puls, передает немецкий канал n-tv 21 июня.

Фаворитом избирателей является консервативная партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса. За нее готовы голосовать 35% избирателей. На выборах в 2015 году партия получила 28,1% голосов.

Правящая левая партия премьер-министра Алексиса Ципраса СИРИЗА в опросах набирает только 27%. В 2015 году за нее проголосовали 35,5% избирателей.

Опросы других институтов показывают схожие результаты. Как сообщало ИА REGNUM, досрочные парламентские выборы в Греции назначены на 7 июля.