Саммит глав государств и правительств АСЕАН стартовал в Бангкоке

Бангкок, , 11:00 — REGNUM Десять глав государств и правительств стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) собрались на 34-м саммите АСЕАН в Бангкоке (Таиланд) 20 июня, сообщает Antaranews.

Саммит АСЕАН пройдет в отеле The Athenee Hotel в Бангкоке с 20 по 23 июня 2019 года.

Издание отмечает, что власти Таиланда повысили безопасность в ряде районов. По данным местных СМИ, около 10 тыс. сотрудников полиции мобилизованы для поддержания безопасности во время проведения саммита.

Известно, что, подняв лозунг «Продвижение партнерства в интересах устойчивого развития», Таиланд хочет «объединить» видение сообщества АСЕАН до 2025 год и повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в рамках ООН.

Ранее представитель министерства иностранных дел Индонезии Аррманата Насир заявил, что глава МИД Индонезии Ретно Марсуди будет сопровождать президента Джоко Видодо на саммите АСЕАН в Таиланде.

Ожидается, что Ретно Марсуди примет участие во встрече министров иностранных дел АСЕАН, которая состоится 21 июня.

Президент Джоко Видодо также должен провести двусторонние встречи в кулуарах саммита АСЕАН с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-О-Ча и президентом Филиппин Родриго Дутерте.

Напомним, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была образована 8 августа 1967 года в Бангкоке. В нее входит 10 стран региона, а именно: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

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