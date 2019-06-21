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Президент Грузии заявила о выгоде протестов для Москвы

Политика

«Россия — наш враг и оккупант», заявила президент Грузии

Тбилиси, 21 июня 2019, 10:45 — REGNUM  Протесты в столице Грузии Тбилиси будут только на пользу России, сообщила 21 июня грузинский лидер Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook.

«Россия — наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия», — заявила она.

По ее словам, раскол страны и общества и внутреннее противостояние «никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое опытное оружие», а «российскую политику поддерживают те, кто поощряют внутреннее противостояние Грузии».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 июня, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов (КПРФ) должен был выступить в зале пленарных заседаний грузинского парламента на сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

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Однако представители оппозиционных партий Грузии устроили скандал и покинули помещение из-за того, что российскому депутату было предоставлено кресло спикера парламента.

По словам самого депутата Госдумы Сергея Гаврилова, в кресло главы парламента на сессии МАП его посадила грузинская сторона согласно протоколу. Во время перерыва в здание парламента «ворвались экстремисты, заняли президиум и уничтожили документы», добавил он.

Вечером того же дня протестующие собрались у здания парламента и пошли на штурм. Беспорядки были пресечены, в настоящее время территория возле здания парламента охраняется полицией.

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Беспорядки в Тбилиси
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