«Прямая линия» продемонстрировала беспомощность власти на местах — депутат

Орел, , 10:43 — REGNUM «Прямая линия» в очередной раз продемонстрировала неспособность региональных и местных властей качественно исполнять работу. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат Орловского областного совета руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Руслан Перелыгин, комментируя итоги «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным, состоявшейся 20 июня.

«И снова прямая линия выявляет неспособность региональных и местных властей качественно делать свою работу. В Орловской области майские указы выполняются только благодаря лукавой статистике. Отсюда и звонок учительницы высшей категории, а у нас еще есть молодые учителя, которым платят унизительную доплату до МРОТ, потому что оклады меньше минималки. Но если молодой учитель будет работать на две ставки, то его зарплата станет незначительно больше, так как доплату до МРОТ уже не надо будет платить», — говорит депутат.

Похожая ситуация — и в здравоохранении, отмечает Перелыгин: чтобы преодолеть нищету, медикам приходится работать на полторы-две ставки.

«Майские указы выполняются за счет переработок персонала. Кадровый голод в орловской медицине представляет прямую угрозу здоровью пациентов, надо повышать зарплаты. Коллектив медработников третий месяц пытается достучаться до начальства, но в ответ — полное отрицание проблемы. Зато средние показатели отлично выправляются зарплатами начальства», — отмечает Руслан Перелыгин.

В тупике, считает депутат, и решение проблем дольщиков в регионе.

«Пока вопросы будут решаться точечно в режиме ручного управления, мы не будем двигаться вперед. Должна эффективно работать система власти, чтобы проблемы решались на местах не для галочек и отчетов, а для улучшения жизни людей. Важно строить сильную экономику в регионах, только через развитую экономику можно увеличить доходы населения», — сказал эксперт, подчеркнув, что в противном случае Россию ждут нищета и вымирание.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 июня, состоялась «прямая линия» с Владимиром Путиным: в общей сложности президент более четырех часов отвечал на вопросы жителей России. Орловская область дважды за «прямую линию» стала предметом внимания президента. Так, был озвучен вопрос учителя первой категории по поводу низких зарплат — женщина сообщила, что получает менее 11 тыс. рублей. Кроме того, президент обратил внимание на sms-сообщение от фельдшеров орловской «скорой», пожаловавшихся на снижение зарплаты. По обоим сообщениям следственные органы начали проверки.

Об этом: СК проверяет снижение зарплаты орловским медикам — после жалобы Путину

СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату

Добавим, что в 2017 году, когда Орловская область упоминалась в ходе «прямой линии», губернатор Вадим Потомский покинул свой пост досрочно.