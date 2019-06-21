Законопроект о гарантиях зарплаты уволенным при ликвидации фирм внесен в ГД

Москва, , 10:40 — REGNUM Законопроект о гарантиях при увольнении сотрудников при ликвидации компании правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня. Речь идет также о защите прав сотрудников при сокращении численности или штата работников организации, расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

В связи с постановлением Конституционного суда правительство РФ намерено закрепить на уровне закона предоставление гарантий по выплате выходного пособия и сохранению среднего месячного заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации, в том числе из организации, расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

По мнению КС, право на получение среднего месячного заработка за второй месяц после увольнения работника, если он не был трудоустроен, не может быть реализовано, если организация ликвидирована ранее, чем у работника возникло право на его получение.

Для обеспечения гарантий по выплатам работнику в случае нетрудоустройства после увольнения причитающейся ему средней заработной платы законопроектом предлагается сохранить право работников, уволенных в связи с ликвидацией организации или сокращением численности или штата работников, на выплату выходного пособия в размере среднего месячного заработка.

Также предлагается установить обязанность работодателя по сохранению среднего месячного заработка на период трудоустройства работника, уволенного в связи с ликвидацией организации или сокращением численности или штата работников, за второй месяц после увольнения, а также при наличии решения органа службы занятости населения за третий месяц после увольнения.

Планируется предоставить работодателю право выплатить при увольнении работника в связи с ликвидацией организации выходное пособие в размере двукратного среднего месячного заработка.

Законопроектом также устанавливается 15-дневный срок обращения работника, который не смог трудоустроиться в течение второго, третьего месяца после увольнения в связи с ликвидацией организации или сокращением численности или штата работников, за получением среднего месячного заработка после окончания каждого периода трудоустройства.