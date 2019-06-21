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Окасио-Кортес призвала Белый дом к сдержанности в отношениях с Ираном

Политика

«Пора положить саблю и взять трубку»

Вашингтон, 21 июня 2019, 10:41 — REGNUM  Член палаты представителей США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес призвала администрацию президента США Дональда Трампа проявить сдержанность в отношениях с Ираном, об этом 20 июня политик сообщила на своей странице в Twitter.

Обращение было сделано на фоне нескольких инцидентов, способных значительно осложнить ситуацию на Ближнем Востоке, в частности уничтожения американского беспилотника в воздушном пространстве Ирана.

«Эта администрация должна положить саблю и взять телефонную трубку», — написала Окасио-Кортес, утверждающая, что руководство США хочет подтолкнуть мир к военному конфликту.

Напомним, член палаты представителей от Демократической партии прославилась своей скандальностью и громкими заявлениями, она представляет молодое поколение политиков, находящихся на левом фланге демократов.

Взгляды Окасио-Кортес можно охарактеризовать как радикальные, в частности, женщина назвала мир, в котором существуют миллиардеры, аморальным. Также она выступает за защиту окружающей среды, права для сексуальных меньшинств, называет себя феминисткой.

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Противостояние Ирана и США
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