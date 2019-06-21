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Мэр Екатеринбурга может успеть отчитаться перед гордумой летом

Политика

Это может произойти на последнем в июне заседании

Мэр Екатеринбурга может успеть отчитаться перед гордумой летом
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский

Екатеринбург, 21 июня 2019, 10:41 — REGNUM  Глава Екатеринбурга Александр Высокинский хотел бы выступить с отчётом за 2018 год перед гордумой на следующей неделе. Об этом градоначальник заявил на внеочередном заседании думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам мэра, в этом случае горадминистрация сможет расставить верные приоритеты при дальнейшем формировании бюджета.

Предложение поддержал глава аппарат мэрии Илья Захаров.

У мэра остаётся единственная возможность выступить с отчётом — дума соберётся последний раз в этом полугодии 25 июня. Однако повестка заседания уже учреждена, и вопрос можно будет внести только с голоса, если депутаты будут не против.

Напомним, ранее в комиссии гордумы по местному самоуправлению рекомендовали перенести выступления мэра на сентябрь 2019 года. В этом случае депутаты хотели бы услышать данные не только по 2018 году, но и по первому полугодию 2019 года.

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