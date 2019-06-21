Представитель Зеленского рассказал о последствиях ввода рынка электроэнерги

Киев, , 10:40 — REGNUM Введение рынка электроэнергии на Украине, запланированное на 1 июля 2019 года, может привести к массовым отключениям, причём не только электро-, водо‑ и теплоснабжения, заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус 20 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что новый рынок электроэнергии почти наверняка будет введён с 1 июля, как того добивалось правительство Владимира Гройсмана.

«Думаю, не все понимают результаты этого эксперимента — а это от возможной новой волны невыплат зарплат шахтёрам (из-за провала платежей/расчётов за электроэнергию) до возможного отключения электроэнергии, воды и тепла в некоторых населенных пунктах», — рассказал Герус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) призвал Украину прислушаться к советам других иностранных партнёров и отложить запуск оптового рынка электроэнергии.

Читайте также: В ЕБРР посоветовали Украине отложить введение рынка электроэнергии