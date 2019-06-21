«О плане Зеленского по установлению мира в Донбассе не знает никто»

Киев, , 10:23 — REGNUM Для того чтобы начался диалог между Украиной и Россией по вопросу урегулирования в Донбассе, новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует озвучить свой план по достижению мира.

Такое мнение в интервью ВВС высказал председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Он отметил, что принести мир в Донбасс было одним из ключевых предвыборных обещаний Владимира Зеленского. Уже месяц, как Зеленский официально стал президентом, однако его план по достижению мира на Донбассе до сих пор остается неизвестным. Как неизвестно и то, собирается ли вообще украинский президент вести диалог с Россией. Заявление главы администрации президента Андрея Богдана о том, что будет проведен референдум о достижении мирных договоренностей с Россией, не внесло ясности.

«Человек говорит о том, чего он не знает. У нас вообще никаких референдумов проводить нельзя: у нас нет закона о референдуме», — констатировал Виктор Медведчук и добавил, что уже на следующий день после заявления о референдуме у Зеленского отказались от этой идеи.

«Они на следующий день заявили: да нет, речь идет не о референдуме, а об опросе общественного мнения. Но если их интересует опрос, то уже есть опрос трех центров: «Социального мониторинга», Института Яременко и центра «Рейтинг». Его результаты говорят, что 75% украинцев выступают за прямые переговоры президента Украины с Путиным по миру на Донбассе и 55,4% — за прямые переговоры с Донецком и Луганском. Вот вам опрос, вот вам референдум», — отметил политик.

Недавно появилась информация о некой «дорожной карте» урегулирования конфликта, которую разработали в администрации президента Зеленского. Однако, по словам Виктора Медведчука, она так и не была озвучена.

«Я не слышал про «дорожную карту». Я слышал, что «есть идеи, о которых вы потом узнаете». Но я вам хочу сказать, что об этих идеях не знаете не только вы, я, но об этих идеях не знают и с той стороны [в России и народных республиках] тоже», — заявил политик.

Еще один важный момент: до сих пор неизвестно отношение украинского президента к Минским соглашениям.

«…Господин Зеленский заявил, что он не признает и не собирается признавать особый статус Донбасса, он не собирается подписывать амнистию, а это два важнейших пункта Минских соглашений. То есть, по сути, он не признает Минские соглашения», — подчеркнул Медведчук.

В то же время, напомнил политик, Зеленский заявлял, что Минские соглашения «безальтернативны», а команда президента уверяла, что «Украина не откажется от Минских соглашений, потому что к ним привязаны санкции против России».

«Но это убого. Это непрофессионально», — отметил Виктор Медведчук.

Политик добавил, что для начала диалога между Украиной и Россией Зеленский должен сделать конкретный шаг.

«Отвечаю словами руководителя пресс-службы президента Российской Федерации господина Пескова. Он сказал: мы хотим знать позицию господина Зеленского, его команды по вопросу Минских соглашений. Раз. Второе, что сказал Песков: мы хотим видеть конкретные дела по реализации мира. Какие конкретные дела есть у Зеленского?» — задался риторическим вопросом председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 20 июня, в ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин дал понять, что ему не понравились заявления президента Владимира Зеленского относительно решения конфликта в Донбассе.

«Будучи за границей, в Париже, он заявил, что не собирается говорить с сепаратистами. То есть с представителями этих непризнанных республик. А как тогда решать эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты такого рода решались без прямого диалога между конфликтующими сторонами», — отметил, в частности, российский лидер.

Также Путин напомнил, что обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины увеличились в последнее время, хотяговорилось во время предвыборной кампании, что они прекратятся.

«Говорилось, что будет прекращена блокада — прямое нарушения Минских договоренностей, которое говорит о том, что следует восстановить хозяйственные связи ЛНР и ДНР со всей экономикой Украины. Ничего же не делается. Блокада только усиливается. Ничего не происходит», — констатировал президент РФ.