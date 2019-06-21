ФРГ: Россия должна внести вклад в расследование крушения рейса MH17

Берлин, , 10:35 — REGNUM Германия призвала Россию «внести конструктивный вклад» в расследование гибели самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, рухнувшего на территории Донбасса в июле 2014 года. Об этом сообщается в официальном заявлении германского министерства иностранных дел, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Германия поддерживает расследование совместной следственной группы сбития рейса MH17. Вчера следственная группа объявила о скором начале уголовного дела в Нидерландах и представила дополнительные выводы. Это важный шаг в дальнейшей обработке этого ужасного акта, в результате которого погибли 298 человек», — говорится в заявлении от 20 июня.

«Федеральное правительство с самого начала поддерживало расследование совместной следственной группы — в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН. Россия призвана внести конструктивный вклад в дальнейшую работу».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что расследование не предоставляет никаких доказательств ответственности России. По его словам, Москву не устраивает односторонний подход ведущих расследование. 19 июня следственная группа назвала имена подозреваемых в гибели пассажиров.

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