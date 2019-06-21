Украинские православные обвиняют Ватикан незаслуженно

Станислав Стремидловский, , 10:28 — REGNUM

Слова папы Римского Франциска во время встречи с румынскими иезуитами, когда понтифик находился с визитом в этой стране, взволновали активных православных украинцев. Напомним, что Франциск сказал тогда следующее (процитируем русскую редакцию Vatican News):

«Румынские иезуиты спросили папу о роли греко-католической общины, которая, судя по всему, себя исчерпала — тем не менее в ходе своей поездки в Румынию папа беатифицировал семерых греко-католических епископов. Святейший отец убежден, что Церковь дышит двумя легкими, и «восточное легкое может быть как православным, так и католическим». «Существует определенная культура и пастырская жизнь, которую следует сохранять и оберегать, однако сегодня путь униатства неприемлем. Более того, я бы сказал, что сегодня он недопустим. Однако в сегодняшнем дне нужно уважать сложившуюся ситуацию и помогать грекокатолическим епископам работать с верующими».

И вот какие выводы делают из этого авторы аналитического обзора, опубликованного на портале «Православие.ру». По их мнению, «после несоблюдения Ватиканом Гаванской декларации слова папы Римского об униатстве следует воспринимать крайне осторожно». В пользу такого тезиса они приводят комментарий одного публициста, который посмотрел, как подавали слова понтифика различные языковые редакции Vatican News, и обнаружил, что «в большинстве случаев этой новости о разговоре об униатах в Румынии нет. В том числе и на итальянском, который, как правило, наиболее полно освещает новости этого сайта. Нет, например, и на немецком, рассчитанном на крупную аудиторию». Далее, сравнив подачу материала русской и украинской редакциями, публицист делает вывод: «Очевидно, что Франциск вообще не очень хочет трогать эту тему, так как скоро встреча с Путиным, а потом встреча с униатами, и поэтому новость не везде светят. Но для украинских униатов дают послание о том, что мы вас будем поддерживать и отбросьте всякие ошибочные мнения, а для РПЦ и Путина дают подчеркнутый месседж, что уния — это зло».

Украинские православные с недоверием и настороженностью относятся к Ватикану. И это понятно. Украинская греко-католическая церковь формально находится в подчинении Святому престолу, поэтому многие автоматически воспринимают все, что делают и говорят униаты, как исходящее из самого Ватикана, реализацию его замыслов. Учитывая, сколько зла причинили православным греко-католики на Украине, особенно во время и после печально известного майдана 2013—2014 годов, православные украинцы как будто бы правы, когда осуждают Святой престол за поведение его «детей». Однако так думать будет все-таки ошибкой. Надо понимать нюансы взаимоотношений УГКЦ и Ватикана. Во-первых, украинских «товарищей униатов» не особо одобряют и сами католики латинского обряда. Проблем там море, начиная с присвоенных греко-католиками храмов, ранее принадлежавших латинянам. Православные справедливо осуждают униатов за захват на Западной Украине их церквей, но у католиков латинского обряда украинские греко-католики отняли в несколько раз больше храмов, чем у православных, и отдавать не хотят, о чем латинский епископат на Украине постоянно докладывает в Ватикан, в том числе лично папе Франциску.

Во-вторых, католические издания, выходящие на разных языках, могут иметь отличающуюся политику, зависящую от того, что интересно или не интересно их читателям. Наверное, то же самое можно обнаружить и в аналогичных православных или протестантских изданиях. Но главное не в этом. По сути, в разговоре с румынскими иезуитами папа Франциск повторил содержание статьи 25 Гаванской декларации. Напомним: «Сегодня очевидно, что метод «униатизма» прежних веков… не является путем к восстановлению единства. В то же время церковные общины, которые появились в результате исторических обстоятельств, имеют право существовать и предпринимать все необходимые для удовлетворения духовных нужд своих верных, стремясь к миру с соседями. Православные и греко-католики нуждаются в примирении и нахождении взаимоприемлемых форм сосуществования». В этом главное — христиане на Украине именно нуждаются в примирении и поиске форм сосуществования. Все, что делает и говорит понтифик, включая беседу с румынскими иезуитами, буквально соответствует взятым на себя обязательствам.

Отсюда, в-третьих, совершенно непонятно, на чем строится утверждение, что Ватикан не соблюдает Гаванскую декларацию. И до нее, насколько нам известно, Святой престол сдерживал радикализм украинских греко-католиков, мягко, но настойчиво боролся с ним, выдавливал на пенсию переживших период советских гонений священников и епископов. После известной встречи на Кубе папы Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла понтифик неоднократно делал заявления о ситуации на Украине и использовал терминологию, которая вызывала раздражение и даже ярость униатов, позволяющих себе публично не соглашаться с епископом Рима. Так, глава УГКЦ архиепископ Святослав Шевчук не стесняется критиковать Ватикан и осудил Франциска за встречу с Кириллом. Проблема в том, что украинские православные «не замечают» этого, отождествляя позицию греко-католиков с позицией Ватикана, что методологически неправильно.