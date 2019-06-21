Журавлёв: Тбилиси использует инцидент с Гавриловым как повод к войне

Москва, , 10:24 — REGNUM Тбилиси использует спровоцированный инцидент как старт новой антироссийской истеричной кампании, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

"Спровоцированный на ровном месте инцидент в парламенте и дальнейшее обострение ситуации используются официальным Тбилиси как «повод к войне», старт новой антироссийской истеричной кампании», — отметил Журавлёв в Facebook.

Грузинские власти пошли на очередной круг оголтелой русофобии, констатировал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси заявила о заинтересованности России в «расколе страны», она также назвала Россию «врагом и оккупантом».

В Тбилиси проходила 26-я сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в ней принимали участие делегаты из России, в том числе президент ассамблеи, депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). Сессия прошла в зале пленарных заседаний грузинского парламента. Ряд оппозиционных депутатов Грузии выразили недовольство в связи с тем, что Гаврилов открыл заседание, сидя в кресле спикера грузинского парламента.

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