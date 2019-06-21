Пятница, 21 Июня 2019 года
10:56:00 МСК

Журавлёв: Тбилиси использует инцидент с Гавриловым как повод к войне

Политика

Старт антироссийской кампании

Москва, 21 июня 2019, 10:24 — REGNUM  Тбилиси использует спровоцированный инцидент как старт новой антироссийской истеричной кампании, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

"Спровоцированный на ровном месте инцидент в парламенте и дальнейшее обострение ситуации используются официальным Тбилиси как «повод к войне», старт новой антироссийской истеричной кампании», — отметил Журавлёв в Facebook.

Грузинские власти пошли на очередной круг оголтелой русофобии, констатировал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси заявила о заинтересованности России в «расколе страны», она также назвала Россию «врагом и оккупантом».

В Тбилиси проходила 26-я сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в ней принимали участие делегаты из России, в том числе президент ассамблеи, депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). Сессия прошла в зале пленарных заседаний грузинского парламента. Ряд оппозиционных депутатов Грузии выразили недовольство в связи с тем, что Гаврилов открыл заседание, сидя в кресле спикера грузинского парламента.

Читайте ранее в этом сюжете: В Совфеде рекомендовали туристам из России воздержаться от поездок в Грузию

Читайте развитие сюжета: Оппозиция призвала возобновить протесты в Тбилиси

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки в Тбилиси
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить