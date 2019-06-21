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«Инцидент с Ту-95МС»: в Японии анализируют «намерения российской стороны»

Политика

20 июня представители Минобороны Японии сообщили о нарушении воздушных границ российскими бомбардировщиками Ту-95

«Инцидент с Ту-95МС»: в Японии анализируют «намерения российской стороны»
Sergey Krivchikov
Ту-95

Токио, 21 июня 2019, 10:22 — REGNUM  Ситуацию вокруг полета российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые якобы нарушили воздушное пространство Японии, изучают в министерстве обороны Японии. Об этом, как передает телеканал NHK, сообщил глава военного ведомства Такэси Ивая на пресс-конференции в Токио.

По его словам, Минобороны Японии, сотрудники которого анализируют «намерения российской стороны», пока воздержится от оценок данного инцидента.

Как передавало ИА REGNUM, 20 июня представители Минобороны Японии сообщили о нарушении воздушных границ российскими бомбардировщиками Ту-95. Позже в Минобороны России опровергли данную информацию.

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