Посол США в Индонезии посетил город Медан

Медан, Индонезия, , 10:24 — REGNUM Посол США в Индонезии Джозеф Донован-младший посетил город Медан по случаю празднования 70-летие установления дипломатических отношений между США и Индонезией, сообщает Antaranews.

Визит посла США приветствовал мэр города Тенгку Дзулми Элдин.

Джозеф Донован-младший заявил, что счастлив каждый раз, когда приезжает в Медан. Он также выразил свою признательность и благодарность правительству города за полную поддержку мероприятий, проводимых Генеральным консулом США в Медане.

Издание отмечает, что действующий консул США в Медане Юха Салин сложит свои полномочия. В конце лета его преемник прибудет в Медан.

В свою очередь мэр Медана Тенгку Дзулми Элдин выразил благодарность послу США за визит и надеется, что празднование 70-летия установления дипотношений между Индонезией и США в городе Медан пройдет гладко и оживленно. Мэр также поздравил консула США Юху Салина с окончанием срока полномочий.

В качестве выражения признательности за визит мэр Медана вручил послу США сувенир в виде традиционного батика и плаката с изображением дворца Маймун.

Как сообщало ИА REGNUM, помощник госсекретаря США по вопросам образования и культуры Мари Ройс выразила надежду на увеличение числа индонезийских студентов, обучающихся в Соединенных Штатах.

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