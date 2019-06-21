КПРФ определилась с кандидатом в ГД РФ от Хабаровского края

Хабаровск, , 11:16 — REGNUM КПРФ определилась с кандидатом в депутаты Государственной Думы России на досрочных выборах в Хабаровском крае. Им стал советский и российский дипломат, политолог, доктор исторических наук, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее КПРФ намеревалась выдвинуть журналиста Максима Шевченко, но позднее остановилась на другом кандидате.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года жители Хабаровского края будут досрочно выбирать депутата ГД РФ по Комсомольскому округу. Место в ГД РФ освободилось после того, как Сергей Фургал, работавший в федеральном парламенте более 11 лет, был избран губернатором края.

«Единая Россия» неожиданно для всех выдвинула кандидатом в ГД РФ звезду российского шансона Вику Цыганову. Цыганова уже пообещала сделать жителей края счастливыми.