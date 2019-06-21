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Судья из Иркутска возглавил Арбитражный суд Бурятии

Политика

О его кандидатуре стало известно еще в феврале

Улан-Удэ, 21 июня 2019, 10:04 — REGNUM  Председателем Арбитражного суда Бурятии назначен Анатолий Сонин, ранее занимавший пост председателя первого судебного состава Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа. Указ о назначении был подписан президентом Владимиром Путиным 19 июня.

Должность в Бурятии освободилась после отъезда бывшего председателя Андрея Зуева в Красноярск осенью 2018 года. В феврале кандидатуру Сонина рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей.

Анатолий Сонин является уроженцем соседней Иркутской области, родился в 1974 году в городе Нижнеудинск. В 2000 году окончил юридический факультет Иркутской государственной экономической академии. С 2005 по 2014 годы возглавлял судебный состав Арбитражного суда Иркутской области. В 2014 году перешел на работу в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа.

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