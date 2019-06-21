Президент Бразилии принял участие в марше евангеликов в Сан-Паулу

Сан-Паулу, Бразилия, , 09:58 — REGNUM 20 июня в бразильском Сан-Паулу состоялся ежегодный марш евангельских христиан. Жаир Болсонару стал первым президентом Бразилии, принявшим участие в этом религиозном шествии, пишет испанская газета El Pais.

«Вы были решительны в стремлении изменить курс Бразилии, — сказал президент участникам марша. — Мы все знаем, что в нашей стране есть этические, моральные и экономические проблемы. Но мы знаем, что может настать поворотный момент».

Сам Болсонару является католиком, но его супруга и дети принадлежат к евангелической церкви. По мнению El Pais, участие Болсонару в марше является политическим расчетом в целью обеспечить поддержку этой влиятельной группы населения. Из 190 млн человек, населяющих Бразилию, 30% являются евангелическими христианами. При этом 68% из них отдали свои голоса за Болсонару в 2018 году. Из числа католиков за него проголосовала половина. Число депутатов-евангеликов в нижней палате парламента сегодня велико как никогда: почти 90 из 513.

В прошлом году на религиозный марш в Сан-Паулу вышли 1,5 млн человек. Болсонару также участвовал в нем, но в качестве кандидата в президенты с девизом «Бразилия превыше всего, Бог превыше всех».