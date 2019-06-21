Теракты на Шри-Ланке: девять полицейских обвиняются в халатности

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 09:57 — REGNUM Прокуратура Шри-Ланки поручила главе полиции провести расследование в отношении девяти сотрудников правоохранительных органов, подозреваемых в преступной халатности во время террористических актов 21 и 22 апреля, об этом 21 июня сообщает Reuters.

«Предписываю начать уголовное расследование в связи с халатностью, которая не позволила предотвратить или свести к минимуму террористические акты», — говорится в заявлении главного прокурора Шри-Ланки.

Напомним, в апреле 2019 года на Шри-Ланке произошла серия терактов, жертвами которых стали свыше 250 человек. Ответственность за преступление взяли боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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