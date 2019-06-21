Законопроект о заключении трудовых договоров по интернету внесен Госдуму

Москва, , 09:52 — REGNUM Законопроект, которым предлагается ввести в трудовое законодательство положения об электронном обмене юридически значимых сообщений, внес в Госдуму глава комитета нижней палаты парламента по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Юридически значимыми сообщениями в трудовых отношениях являются любые акты взаимодействия между сторонами трудового договора, совершаемые ими в целях передачи определенной юридически значимой информации. Передача одной стороной договора другой стороне заявления, уведомления, обращения, разрешения или требования влечет соответствующее юридические последствия, предусмотренные трудовым законодательством. Такие сообщения могут сейчас направляться не в виде бумажного документа, а в электронной форме, поэтому необходимо определить в ТК РФ соответствующие нормы, отметил Крашенинников.

Законопроект предлагает предоставить работнику возможность в одностороннем порядке отказаться от условия об обмене юридически значимыми сообщениями в электронной форме — в любой момент после заключения трудового договора.

Кроме того, согласно поправкам, трудовой договор может быть заключен в том числе путем обмена документами и информацией посредством электронных и других технических средств.

В целях предотвращения возможных злоупотреблений при ведении переговоров о заключении трудового договора путем обмена юридически значимыми сообщениями предусматривается обязанность работника и работодателя вести себя добросовестно. В том числе не вступать в переговоры о заключении трудового договора при заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с другой стороной.