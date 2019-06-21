Парламентские партии поборются за мандат в Заксобрании Ямала

Салехард, , 09:50 — REGNUM В единый день голосования 8 сентября 2019 года на Ямале пройдут довыборы депутата Заксобрания ЯНАО по салехардскому одномандатному округу № 1. На мероприятие выделено 26 миллионов рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального избиркома.

Мандат в парламенте Ямала стал вакантным по причине назначенная сенатором от ЯНАО в Совет Федерации Елены Зленко.

В борьбе за депутатское место включились все парламентские партии — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия».

«Единую Россию» на довыборах в Заксобрание ЯНАО будет руководитель перинатального центра в Салехарде Алексей Денисов, победивший на внутрипартийном праймериз. Региональное отделение «Справедливой России» выдвинуло предпринимателя Евгения Соколова, ЛДПР — сотрудника отдела кадров ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Елену Смирных, КПРФ — юриста Людмилу Журавлеву.

Кроме того, 8 сентября 2019 года на Ямале пройдут выборы депутатов муниципалитетов в городах Лабытнанги, Салехард и Ноябрьск. На них будет затрачено 64 млн рублей.

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