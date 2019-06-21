Лидер панк-группы «Аборт Мозга» возглавила «Яблоко» в Бурятии

Улан-Удэ, , 10:03 — REGNUM В Бурятии сменился глава регионального отделения партии «Яблоко». Вместо ушедшей работать заместителем министра природных ресурсов Натальи Тумуреевой, БРО возглавила Наталья Семёнова, более известная как рок-певица Сабрина Амо — вокалистка и лидер группы «Аборт Мозга».

В партии она состоит давно, в 2007 году певица баллотировалась в Государственную Думу. Сегодня наряду с творчеством, Наталья Семёнова занимается предпринимательской деятельностью.

На посту руководителя реготделения у неё очень много планов. Так, партия намерена участвовать на выборах в горсовет Улан-Удэ. Однако своего кандидата в мэры бурятской столицы, скорее всего, партия не выдвинет.

«Мы сделаем все, чтобы разрушить стереотипы массового сознания относительно понятия «кандидат в депутаты». Для «Яблока» кандидат в депутаты горсовета — это альтруист, готовый бороться за народ, а не толстосум, подкупающий подачками в виде детских площадок и парочки деревьев, кинутых народу в период предвыборной кампании», — заявила она корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, глава Бурятии Алексей Цыденов назначил эколога Наталью Тумурееву заместителем главы минприроды 10 июня. Главной своей задачей на новом посту она назвала реализацию нацпроекта «Экология».

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