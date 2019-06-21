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Косачев назвал ситуацию в Тбилиси провалом властей Грузии

Политика

Грузинской оппозиции хочется с Россией воевать, а не находить общий язык, считает Косачёв

Москва, 21 июня 2019, 09:37 — REGNUM  Ситуация на сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) является провалом властей Грузии, отметил глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачёв на своей странице в Facebook.

Напомним, накануне, 20 июня, российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) должен был выступить в зале пленарных заседаний грузинского парламента на сессии Генассамблеи МАП.

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Представители оппозиционных партий Грузии устроили скандал и покинули помещение из-за того, что российскому представителю было предоставлено кресло спикера парламента. Позже в центре Тбилиси радикалы устроили митинг.

«Это провал властей Грузии. Понятно, что фигура Гаврилова была использована оппозицией для атаки на власть, Россия здесь только удобный повод», — отметил Косачёв.

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По его словам, оппозиции хочется с Россией воевать, а не находить общий язык, как это пытаются делать действующие власти, несмотря на отсутствие дипотношений.

Как сообщало ИА REGNUM, инициаторами и организаторами ажиотажа вокруг председательства российского депутата выступили лидеры партии «Европейская Грузия», бывшие соратники экс-президента Михаила Саакашвили, которых поддержали депутаты от «Национального движения».

Российских делегатов не только оскорбили словесно, но и облили водой, порвали документы сессии, заняли трибуны и места спикера и не позволили продолжить заседание.

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Беспорядки в Тбилиси
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